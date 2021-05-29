Политолог Неменский назвал глупой выходкой ситуацию с флагами на ЧМ по хоккею

Новостное агенство Харькова / Сергей Гагарин

Действия Латвии в отношении Белоруссии демонстрируют интеллектуальные способности политических элит страны. Об этом заявил политолог Олег Неменский.

На чемпионате мира по хоккею в Риге местные власти заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое знамя. Такой стяг используют противники действующей власти в республике. Власти Минска назвали инцидент государственным вандализмом и выслали латвийских дипломатов.

По словам Неменского, ситуация с флагами является глупой акцией, которая не была согласована с руководством страны. Политолог отметил, что инцидент является показателем интеллектуальных способностей латвийский политических элит. Они считают провокационные действия в адрес Белоруссии оправданными. Однако эта глупая выходка негативно отразилась на отношениях между Минском и Ригой, сказал Неменский в интервью "Украине.ру".