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Политолог Неменский назвал глупой выходкой ситуацию с флагами на ЧМ по хоккею

Политика
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Политолог Неменский назвал глупой выходкой ситуацию с флагами на ЧМ по хоккею
Новостное агенство Харькова  / Сергей Гагарин

Действия Латвии в отношении Белоруссии демонстрируют интеллектуальные способности политических элит страны. Об этом заявил политолог Олег Неменский.

На чемпионате мира по хоккею в Риге местные власти заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое знамя. Такой стяг используют противники действующей власти в республике. Власти Минска назвали инцидент государственным вандализмом и выслали латвийских дипломатов.

По словам Неменского, ситуация с флагами является глупой акцией, которая не была согласована с руководством страны. Политолог отметил, что инцидент является показателем интеллектуальных способностей латвийский политических элит. Они считают провокационные действия в адрес Белоруссии оправданными. Однако эта глупая выходка негативно отразилась на отношениях между Минском и Ригой, сказал Неменский в интервью "Украине.ру".

#латвия #политолог #белоруссия
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