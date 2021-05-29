Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Перечислены несколько самых полезных для здоровья видов чая

Общество
57

Перечислены несколько самых полезных для здоровья видов чая
pixabay.com  / ThoughtCatalog

Хорошей альтернативой кофе считается чай. Особенно полезны несколько сортов, которые отличаются не только вкусом и цветом, но и свойствами.

Антивозрастной активностью обладает белый чай, который является ингибитором ферментов коллагеназы и эластазы. Он защищает кожу от повреждения солнцем. Благодаря этим свойствам белый чай входит в список элитных продуктов по уходу за кожей. Экстракт растения уничтожает вирусы, бактерии и грибки в организме.

Зеленый чай является источником антиоксидантов и катехинов, которые укрепляют здоровье сердца, уменьшают воспаления и улучшают кровообращение. Одним из самых популярных напитков в мире считается черный чай, употребление которого благотворно сказывается на работе сердца. В список полезных отваров попали чай ройбуш и напиток из ромашки. Снизить риск развития смертельных заболеваний способен чай-латте из куркумы, говорится на сайте 360tv.ru.

#здоровье #чай #польза
Российские дипломаты покидают посольство РФ в Праге
Российские дипломаты покидают посольство РФ в Праге
Политика
14:08 | 29 мая
Мэр Собянин открыл в Москве новый вокзал
Мэр Собянин открыл в Москве новый вокзал
Общество
14:01 | 29 мая
Политолог Неменский назвал глупой выходкой ситуацию с флагами на ЧМ по хоккею
Политолог Неменский назвал глупой выходкой ситуацию с флагами на ЧМ по хоккею
Политика
13:52 | 29 мая