«Шли с автоматами». В Болгарии военные НАТО по ошибке вломились на сельский завод

Prt Scr youtube.com / BTV

Американские военные на учениях НАТО в Болгарии по ошибке вторглись в цех, где производят оборудование для обработки оливкового масла. По сведениям болгарских СМИ, вооруженные солдаты приказали рабочим не двигаться и обыскали помещение.

Инцидент произошел в селе в районе города Пловдив. По словам сотрудников предприятия, военные перелезли через ограду цеха, 12 из них остались снаружи контролировать местность. Остальные попали на камеры видеонаблюдения внутри здания — их было семеро.

«Они шли мне навстречу с автоматами: "Сядьте! Сядьте!" Я поднял руки», — рассказал очевидец.

Prt Scr youtube.com / BTV

После проверки помещений солдаты ушли, однако обратились в полицию рабочие не сразу, поскольку были сильно напуганы. Собственники предприятия назвали произошедшее унижением и заявили, что ждут извинений от министерства обороны.

«Для меня это огромное оскорбление. Я будто какой-то террорист», — сказал один из них.

Сейчас рабочие вместе с владельцем цеха планируют передавать иск в суд. Как отметил адвокат директора фирмы, действия военных угрожали жизни и безопасности гражданских лиц.

«Для меня налицо противозаконное вторжение в частную собственность», — отметил он.

В американском посольстве в Софии готовы сотрудничать со следствием.