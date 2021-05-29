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Историк Каревин объяснил цель перехода украинского языка на латиницу

Политика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 13:36 84

Историк Каревин объяснил цель перехода украинского языка на латиницу
pixabay.com/PD  / 

Киевские власти пытаются приучить граждан к латинскому алфавиту, поэтому постепенно заменяют украинский язык на латиницу, заявил историк Александр Каревин.

Букву "н", например, часто пытаются изобразить на латинице в названиях украинских книг. Аналогичные действия происходили в 20-е годы прошлого века в рамках той же украинизации, которая идет сейчас, отметил историк.

Сейчас украинский язык в стране является единственным государственным языком, но постепенно власти Киева придут к тому, что объявят английский вторым официальным языком на Украине. Причина, по которой английский язык до сих пор не распространен в Незалежной, довольно проста: дело в том, что большая часть украинского населения его пока не знает, заключил Александр Каревин в беседе с "Украиной.ру."

#язык #украина #латинский алфавит
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