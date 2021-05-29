РЖД готовится к запуску мультимодального маршрута на остров Валаам

Пресс-служба ОЖД /

Холдинг "РЖД" запускает маршрут на остров Валаам с использованием теплоходов "Метеор" и поездов, сообщила пресс-служба ОЖД.

Туристические маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам будут осуществляться при помощи железнодорожного транспорта дальнего следования и пригородных поездов, а также комфортабельных скоростных теплоходов "Метеор". Открытие мультимодального маршрута на весь летний сезон состоится 29 мая.

Расписание "Метеоров", курсирующих от Сортавалы до острова Валаам, будет объединено с расписанием поездов, которые прибывают и отправляются на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр. Единый проездной будет оформляться при покупке билета из Москвы, Санкт-Петербурга или Петрозаводска до Валаама.

Пресс-служба ОЖД /

Стоимость проезда на "Метеоре" будет варьироваться от 980 до 3900 рублей в зависимости от выбранного класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы на самом острове. Дети в возрасте до пяти лет могут проехать бесплатно, если не занимают отдельного места. Также предусмотрена скидка в 50% для детей от пяти до десяти лет. Приобрести билеты можно на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассе.