Антропологи установили новую причину смерти людей из древнего могильника в Судане

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Французские антропологи заново изучили останки древних людей из могильника в Судане и установили новую причину их гибели.

Прежде считалось, что древние люди из могильника Джебель-Сахаба погибли единовременно и их похоронили в братской могиле. Однако ученые заново изучили останки и пришли к новому выводу касаемо причины их смерти. Результаты исследования они опубликовали в издании Scientific Reports.

"Установлено, что более половины погребенных имели ранения, какие получают во время сражений — от наконечников стрел и копий. Такие следы носят останки не только мужчин, но также женщин и детей", — сообщили ученые.

По их мнению, это говорит о том, что в те времена в данной местности отсутствовали четкие правила ведения войны. Антропологи пришли к выводу, что причиной гибели людей стал конфликт местных народов за обладание богатствами долины Нила.

Не так давно археологи обнаружили в Сирии древнейший воинский мемориал. По словам специалистов, его построили в 2300 годах до нашей эры, сообщает сайт 360tv.ru.