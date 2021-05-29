В Китае уверены в неизменности курса Москвы по отношению к Пекину

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Политический курс Москвы по отношению к Пекину не изменится из-за встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, уверена экономист Чэнь Вэньлин.

Встреча Путина и Байдена не отразится на китайско-российских отношениях, так как между КНР и Россией есть крепкое и нерушимое стратегическое партнерство, отметила эксперт.

"Президент России — опытный политик, он не будет внезапно менять курс под давлением США", — сказала Чэнь Вэньлин.

Экономист также подчеркнула, что предстоящие переговоры лидеров РФ и США являются важным событием, которое может положительно отразиться на ситуации в мире, пишет ТАСС.