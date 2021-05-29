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Россия заявила о неоспоримости суверенитета над Южными Курилами

Политика
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Россия заявила о неоспоримости суверенитета над Южными Курилами
kremlin.ru  / Администрация президента России

Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по результатам Второй мировой войны, в связи с чем суверенитет государства над ними неоспорим, заявили в МИД РФ.

Таким образом в ведомстве ответили на публикацию японского издания Kyodo о планах СССР в 1970-х годах передать Токио два острова, сообщает РИА Новости. Там отметили, что изучать и комментировать исторические источники, в особенности если речь идет о рукописях с субъективной оценкой, в большей степени прерогатива специалистов.

#россия #япония #южные курилы
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