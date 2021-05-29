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Суд отправил под домашний арест экс-сотрудника "Водоканала" по делу "Газпром Арены"

Происшествия
  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:53 82

Суд отправил под домашний арест экс-сотрудника «Водоканала» по делу «Газпром Арены»
pixabay.com  / qimono

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для подозреваемого в уголовном деле о хищении средств во время строительства "Газпром Арены".

Бывший директор по капстроительству и инвестициям петербургского "Водоканала" стал подозреваемым в уголовном деле о хищении 4,8 млн рублей при строительстве стадиона "Зенит" на Крестовском острове.

По данным следствия, экс-сотрудник подписал контракт с несколькими компаниями на поставку оборудования для будущей арены. Оказалось, что некоторые привезенные детали имитировали настоящие и не соответствовали заявленному проекту. Однако заказчик "закрыл на это глаза". Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 25 июля текущего года.

#арест #деньги #водоканал
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