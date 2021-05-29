Прага желает сохранить среднюю школу при посольстве России

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Чехия не намерена закрывать среднюю школу при посольстве России в Праге. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел республики.

В сообщении говорится, что власти Чехии не стремятся закрыть образовательное учреждение при дипмиссии. Кроме того, Прага предложила посодействовать изменению статуса сотрудников посольства, которые работают в школе. Речь идет о выдаче временных видов на жительство.

"В данной ситуации нельзя, чтобы учителя были аккредитованы при МИД Чехии как персонал посольства", — заявили в ведомстве.

В министерстве добавил, что сотрудникам школы необходимо получить разрешение на пребывание в республике. На основе этого документа педагоги и технические служащие смогут продолжить работу, передает ТАСС.