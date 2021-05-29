МИД Украины предложил Совбезу ввести санкции против Белоруссии

ФБА «Экономика сегодня» . / Денис Машкин
МИД Украины считает необходимым ввести ограничительные меры в отношении нескольких граждан Белоруссии. Ведомство передало санкционный пакет Совету нацбезопасности и обороны страны.
Замглавы украинского министерства Евгений Енин заявил о необходимости ввести санкции против тех граждан, которые участвовали в "фальсификации выборов в Белоруссии и репрессиях в отношении мирных граждан". Об этом политик сказал в пятницу в эфире местного телевидения.
Енин выразил надежду на скорое рассмотрение пакета документов и подписание соответствующего указа президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Киев закрыл авиасообщения с Белоруссией из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске.