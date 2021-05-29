Депутат из Канады покинул должность после опорожнения на камеру

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Канадский депутат Уильям Амос покинул должность секретаря парламента после инцидента с опорожнением на камеру. Об этом сообщают СМИ.

Амос извинился за то, что сходил в туалет во время видео-конференции в парламенте. Конфузный инцидент попал на камеру.

"Я опорожнил мочевой пузырь, не подозревая, что я был на камерах", — сказал Уильям Амос.

Депутата очень смутило произошедшее. Он сообщил, что покинул должность секретаря, но решил остаться членом канадского парламента.

Напомним, с Амосом недавно произошла еще одна неловкая ситуация. Депутат был замечен в неглиже во время онлайн-встречи правительства. По его словам, он переодевался после бега и не заметил включенную камеру.