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Депутат из Канады покинул должность после опорожнения на камеру

Политика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:48 81

Депутат из Канады покинул должность после опорожнения на камеру
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Канадский депутат Уильям Амос покинул должность секретаря парламента после инцидента с опорожнением на камеру. Об этом сообщают СМИ.

Амос извинился за то, что сходил в туалет во время видео-конференции в парламенте. Конфузный инцидент попал на камеру.

"Я опорожнил мочевой пузырь, не подозревая, что я был на камерах", — сказал Уильям Амос.

Депутата очень смутило произошедшее. Он сообщил, что покинул должность секретаря, но решил остаться членом канадского парламента.

Напомним, с Амосом недавно произошла еще одна неловкая ситуация. Депутат был замечен в неглиже во время онлайн-встречи правительства. По его словам, он переодевался после бега и не заметил включенную камеру.

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