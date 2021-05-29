Sohu: ВМФ РФ смог превратить свою ахиллесову пяту в серьезную угрозу для США

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Начав строительство атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», Россия смогла закрыть ахиллесову пяту своего флота, а сам ВМФ РФ увеличил боевые возможности. Такой хитрый маневр стал серьезным сигналом для США, заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отметили, что Россия уделяла особое внимание флоту на протяжении всей истории — еще с петровских времен. Однако после распада СССР страна столкнулась с серьезными экономическими препятствиями, что негативно отразилось на развитии национального ВМФ.

«У российского флота есть ахиллесова пята: у нее мало крупных надводных боевых кораблей. К тому же в распоряжении российского флота только один авианосец ["Адмирал Кузнецов"], который пока находится на реконструкции. В то время как у США — 11 авианесущих судов», — напомнили в Sohu.

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Однако Москва нашла эффективное решение проблемы, приступив в середине 1990-х годов к строительству атомных подлодок проекта 955 «Борей». В 2013 году на вооружение Северного флота поступила его головная субмарина — «Юрий Долгорукий».

«Это первый стратегический подводный ракетоносец, построенный Россией после окончания холодной войны. С этой субмариной было связано немало надежд и планов Москвы», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

Главной особенностью подлодок этого семейства в Sohu назвали их скрытность, благодаря которой они могут выживать в непростых морских условиях. Кроме того, они являются самыми тихими субмаринами в мире.

«Подводные лодки проекта "Борей" превосходят по этим характеристикам все субмарины, ранее находившиеся на вооружении России», — констатировали аналитики.

Баллистические ракеты Р-30 "Булава" для наших подводных атомных исполинов проекта 955 "Борей". Неуязвимое оружие! #МогуществоРоссии pic.twitter.com/soRrBFcUQL — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) May 28, 2018

Еще одно преимущество «Борея» состоит в его передовой электронике и высокой надежности, отметили в китайском издании.

«Эти российские субмарины способны находиться в автономном плавании около двух месяцев. Таким образом, новые подводные лодки РФ способны нанести противнику внезапный, неожиданный удар».

Увеличение производства атомных субмарин позволило России опередить США по уровню развития подводного флота, подчеркнули аналитики Sohu. Теперь у ВМФ РФ есть мощное оружие для противостояния с Западом.