Хотели как лучше. Почту в Испании обвинили в расизме из-за марок цветов кожи

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Почту Испании обвинили в расизме из-за марок разных цветов кожи. Государственная почтовая служба хотела лишь привлечь внимание к расовому неравенству, однако столкнулась с волной критики со стороны активистов, сообщает британское издание The Guardian.

В канун годовщины гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда ведомство разработало мини-коллекцию «Марки равенства». Каждая марка посвящена разным оттенкам кожи, причем их цена напрямую зависит от цвета: чем светлее тон, тем выше стоимость марки. Так, например, самая светлая стоит 1,6 евро (около 140 рублей), а наиболее темная — 0,7 евро (62 рубля).

Посыл испанской почты был таков: значимость человека не определяется его цветом кожи, поэтому важно избавиться от сегодняшней «болезненной и несправедливой действительности». Впрочем, активисты не одобрили светлых порывов почтовой службы, назвав такую информационную кампанию разрушительной и контрпродуктивной.

По мнению главы правительственного совета по ликвидации расовой или этнической дискриминации Антуми Тоасидже, ирония и двусмысленность не могут решить проблему неравенства. Историк призвал прекратить выпуск таких марок.

«Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда ошибочна», — написал Тоасидже в Twitter.

Una campaña que indigna a quienes dice defender siempre es un desacierto. En la lucha contra el racismo la ironía, el doble sentido y el "que se hable aunque sea mal" no ayudan. Todos podemos equivocarnos, ahora toca arreglarlo: @Correos debe retirar su campaña #EqualityStamps. — Antumi Toasijé (@toasije) May 27, 2021

Сожаление действиями ведомства выразило отделение неправительственной антирасистской организации SOS Racismo в Мадриде.