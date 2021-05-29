«Лицемерный Джо». Байдена призвали уйти в отставку из-за слов о победе Китая над США

Global Look Press / Melina Mara/POOL

На днях президент США Джо Байден поговорил начистоту с американскими военными и, по его словам, «открыл им глаза» на реальное положение дел: якобы китайский лидер Си Цзиньпин не сомневается в готовности своего государства «овладеть Америкой» в ближайшие 10-15 лет.

Подобное неутешительное высказывание глава Белого дома сделал на объединенной базе в штате Вирджиния. На мероприятии политик рассуждал о «битве между демократиями и автократиями».

Байден пояснил, что провел с главой КНР больше времени, чем все остальные мировые лидеры: 24 часа личных встреч и 17 тысяч миль (27,3 тыс. километров) путешествий по Китаю и США.

«Он убежденно верит, что Китай до 30–35-го года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения», — отметил Байден.

Зачем это Байдену

Впрочем, сам Си Цзиньпин не так давно заверил, что Китай ни о каком глобальном господстве даже и не помышляет.

«Какого бы уровня развития ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на гегемонию, экспансию и не станет ввязываться в гонку вооружений», — сказал глава КНР на полях Боаоского азиатского форума-2021.

Фактически китайский лидер тогда дал понять, что не собирается противостоять США, ведь задачи по доминированию на планете перед государством не стоит, объяснил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

kremlin.ru / Пресс-служба президента Российской Федерации

«Это публичная позиция Китая относительно перспектив развития в геополитическом плане. Конечно же, китайские аналитики прекрасно просчитывают динамику и векторы развития расстановки сил и специально подготовили такой важный тезис», — обратил внимание Кошкин в беседе с «Политикой Сегодня».

Что касается прогнозов Байдена, то они отлично вписываются в его антикитайскую риторику, констатировал военный политолог. Он напомнил, что американский президент не перестает организовывать всяческие коалиции против Пекина, воспринимая последнего как своего главного врага на политической арене.

«Вашингтон готовится даже к возможному масштабному вооруженному противостоянию с Китаем, например, в Южно-Китайском море. Мол, США — “белые и пушистые”, это Китай намерен завоевать весь мир, желает господствовать и для этого ему якобы нужно отодвинуть США», — рассуждает собеседник издания.

ПолитЭксперт /

С другой стороны, уже не за горами первая встреча Байдена с президентом России Владимиром Путиным, заметил Андрей Кошкин. Не исключено, что на ней лидеры двух ядерных держав обсудят и проблему стратегической стабильности.

«Первая проблема, волнующая США — это стратегическая стабильность. Откровенно говоря, только две державы имеют ядерную триаду — это Россия и США. Им есть, о чем поговорить. А Китай, в свою очередь, занимает одно из ведущих положений в геополитике», — выразил мнение политолог.

Разговоры Байдена об угрозе со стороны Китая будут актуальны и для других мероприятий. Так, например, 14 июня в Брюсселе состоится встреча НАТО, а с 11 по 13 июля Байден лично примет участие в саммите «Группы семи» (G7).

«На них Байден как раз соберет все жалобы в адрес России, чтобы рассказать о них Путину», — подытожил эксперт.

flickr.com / The White House

Реакция в США

Сами американцы встретили опасения своего покровителя достаточно холодно. Некоторые из читателей Fox News призвали Байдена немедленно покинуть свой пост, раз он не планирует защищать американский народ.

«Действительно, президент США имеет наглость говорить, что другая страна будет владеть нами или управлять нами. Поэтому ему нужно уйти в отставку, если он верит в это и не защищает американский народ, которым он был избран», — был категоричен stevemiller64186.

«Во время предвыборной кампании он сказал Трампу, что Китай — это не угроза, а просто конкуренция. Теперь Китай собирается владеть НАМИ к 2035 году. Судя по тому, как Байден правит страной, я думаю, что он передаст нас Китаю к 2025 году», — спрогнозировал 123redlight327.

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Большинство комментаторов уличили главу Белого дома в лицемерии, припомнив, что еще в ноябре прошлого года на тот момент кандидата в президенты заподозрили в связях с Китаем. По данным Fox News, в 2017 году Байден лично обсуждал китайский бизнес своего сына Хантера.

«Вопрос в том, продолжает ли поместье “сонного Джо” получать свои 10% из Китая. Неужели все закончится, когда Китай овладеет нами и Джо выполнит свой контракт с ними?» — задался вопросом CharlieMcBiden.

«Конечно, он утверждает это с полной уверенностью! Он, его дружки и его сын продают США Китаю по одной сделке за раз. Странно то, что никто из них не думает, что мы можем это видеть!» — написал Bimbeau.

Global Look Press / Kevin Dietsch

«Китай уже владеет такой частью Америки, какой хочет. Вы не поверите, как на самом деле они скупали землю и торговлю. Большинство стран имеют законы против иностранного владения землей и торговли, но США — нет», — посетовал VideoVerity.

Ранее Джо Байден представил Конгрессу США проект бюджета на 2022 финансовый год, который был опубликован на сайте Белого дома. Сумма правительственных расходов, указанная в документе, в четыре раза превысила апрельскую редакцию, где было указано $1,52 трлн.

Что касается Пентагона, то на оборонные нужны Байден запросил у американского конгресса почти 753$ — на $12,5 млрд больше, чем в прошлом году. Ключевые цели расходов на оборону — отражение угрозы со стороны Китая и сдерживание России.

$135 млн планируется потратить на новую статью бюджета — борьбу с так называемым «внутренним терроризмом», проблема которого стала наиболее острой после штурма Капитолия в январе 2021 года.