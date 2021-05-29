Стивен Сигал предложил ужесточить наказание за экологические преступления в России

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Американский актер Стивен Сигал разработал законопроект об ужесточении наказания за экологические преступления. Презентация пройдет в субботу в Москве.

Инициатор проекта представит его на заседании партии "Справедливая Россия — За правду", сообщила официальный представитель фракции Елизавета Кондакова. Также 29 мая актер вступит в члены объединения.

Идея Стивена Сигала может стать основной предвыборной инициативой партии. Законопроект предлагает ужесточить статьи Уголовного кодекса об экопреступлениях. Актер предлагает лишать свободы и возможности занимать конкретные должности лиц, которые были осуждены за ущерб природе.

Сигал получил гражданство России в 2016 году. Через несколько лет после этого он решил продать свой особняк в Аризоне.