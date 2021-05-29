Новосибирский инспектор применил табельное оружие при задержании дебошира

пресс-служба администрации Краснодара /

Сотрудник ДПС Новосибирской области случайно выстрелил, когда ему оказали сопротивление при задержании. Проводится проверка.

По предварительным данным, местный житель попытался оказать сопротивление, когда его попросили проследовать в служебный автомобиль для установления личности. В результате происшествия дебошир получил огнестрельное ранение, его госпитализировали.

Следователи уже начали проверку обстоятельств трагедии, по ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.