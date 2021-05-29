Для иностранных болельщиков Евро-2020 открылся безвизовый въезд в Россию

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Россия с 29 мая ввела упрощенный въезд на территорию страны для иностранных зрителей. Желающим попасть на матчи в Санкт-Петербурге потребуется только Паспорт болельщика — FAN ID.

Безвизовый въездной режим продлится до 2 июля и закончится в день проведения последнего матча в 23:59 по московскому времени. Въехать на территорию страны можно даже по электронному FAN ID. Однако получить Паспорт болельщика в виде пластиковой карты все равно придется — без этого документа не пропустят на стадион. За картой необходимо обратиться в любой из центров выдачи FAN ID, которые уже открылись в Москве и Санкт-Петербурге.

Иностранным зрителям, которые ранее посещали Россию во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, придется получить новый Паспорт болельщика. Полученные ранее FAN ID являются недействительными. За обновленным документом нужно обратиться и тем, кто оформлял FAN ID до 1 октября 2020 года. Чтобы получить Паспорт болельщика, требуется лишь заполнить анкету на сайте мероприятия.