Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

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Неизвестный новый гибридный штамм коронавируса, который обладает высокой скоростью распространения в воздухе и быстро передается от человека к человеку, обнаружили во Вьетнаме.

Министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг заявил о вспышке заболевания. По его словам, люди заражаются новым штаммом коронавируса. Мутировавшая инфекция обладает признаками британского и индийского вируса. Минздрав страны собирается объявить об этой разновидности на мировой генной карте.

Нгуен Тхань Лонг заметил, что появление гибридного штамма коронавируса с высокой контагиозностью и коротким инфекционным циклом вызвало рост заболеваемости в стране. Поэтому властям пришлось усилить профилактические меры.