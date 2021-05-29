Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава Минобороны РФ поздравил всех причастных с Днем военного автомобилиста

Армия
95

Глава Минобороны РФ поздравил всех причастных с Днем военного автомобилиста
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Автомобилисты военного профиля вносят серьезный вклад в обороноспособность страны, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

День военного автомобилиста отмечается 29 мая. Министр обороны РФ обратился по случаю праздника ко всем причастным и напомнил о значительном вкладе воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне. Их заслуги в послевоенное время являются показателем беспримерного мужества и верности своему долгу, заметил он.

Сегодня личный состав продолжает улучшать боевую готовность и успешно решает задачи по укреплению обороны Российской Федерации, подчеркнул Шойгу в своем поздравлении. Глава МО РФ также отметил важность работы конструкторов, создающих для нужд военнослужащих высококлассную технику. Министр обороны пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов.

#шойгу #поздравление #автомобилисты
Стивен Сигал предложил ужесточить наказание за экологические преступления в России
Стивен Сигал предложил ужесточить наказание за экологические преступления в России
Политика
10:49 | 29 мая
Новосибирский инспектор применил табельное оружие при задержании дебошира
Новосибирский инспектор применил табельное оружие при задержании дебошира
Происшествия
10:36 | 29 мая
Для иностранных болельщиков Евро-2020 открылся безвизовый въезд в Россию
Для иностранных болельщиков Евро-2020 открылся безвизовый въезд в Россию
Спорт
10:18 | 29 мая