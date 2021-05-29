Глава Минобороны РФ поздравил всех причастных с Днем военного автомобилиста

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Автомобилисты военного профиля вносят серьезный вклад в обороноспособность страны, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

День военного автомобилиста отмечается 29 мая. Министр обороны РФ обратился по случаю праздника ко всем причастным и напомнил о значительном вкладе воинов-автомобилистов в Победу в Великой Отечественной войне. Их заслуги в послевоенное время являются показателем беспримерного мужества и верности своему долгу, заметил он.

Сегодня личный состав продолжает улучшать боевую готовность и успешно решает задачи по укреплению обороны Российской Федерации, подчеркнул Шойгу в своем поздравлении. Глава МО РФ также отметил важность работы конструкторов, создающих для нужд военнослужащих высококлассную технику. Министр обороны пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов.