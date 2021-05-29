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Иран впервые с 1991 года экспортировал нефть в Соединенные Штаты

Экономика
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Иран впервые с 1991 года экспортировал нефть в Соединенные Штаты
pstu.ru  / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Экспорт нефти из Ирана в США составил 33 тыс. баррелей в сутки. Это следует из материалов Управления энергетической информации минэнерго США.

В последний раз такая сделка состоялась в ноябре 1991 года. В тот момент объем поставок составил 64 тыс. б/с.

Кроме того, поставки нефти на территорию США нарастила и российская сторона. Так, увеличение по сравнению с февралем этого года составило 1,8 раза. Таким образом, Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива. Опередила ее Канада, после РФ идет Мексика.

#иран #нефть #экспорт
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