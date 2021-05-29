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Количество "серых" сим-карт в России уменьшится с 1 июня

Общество
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Количество «серых» сим-карт в России уменьшится с 1 июня
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

Российские организации будут обязаны привязывать корпоративные сим-карты к профилям работников на портале "Госуслуги" с 1 июня 2021 года. Об этом сообщили в "Российской газете".

Новые условия для регистрации корпоративных сим-карт стартуют в России уже через несколько дней. Сообщалось, что 1 июня число "серых симок" на рынке сократится, поскольку после вступления закона в силу корпоративной связью будет невозможно пользоваться без идентификации личности.

Пока что организации имеют право беспрепятственно регистрировать неопределенное количество корпоративных карт на свое имя без привязки к определенным сотрудникам. Такие действия часто ведут к злоупотреблениям: фирмы-однодневки оформляют на себя сим-карты, а после этого незаконно распространяют их или используют для последующего телефонного мошенничества.

#россия #законопроект #мошенничество #сим-карты
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