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Новые правила выдачи загранпаспорта начнут действовать в России с 30 мая

Общество
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Новые правила выдачи загранпаспорта начнут действовать в России с 30 мая
vk.com  / МВД по Республике Карелия

Оформление заграничного паспорта теперь будет подразумевать присутствие гражданина в России. Соответствующий документ вводит МВД РФ.

Срок изготовления загранпаспорта по месту жительства не должен превышать одного месяца. В случае предоставления услуги по месту проживания заявителя процесс может занять до трех месяцев, передает "Парламентская газета".

"Надо понимать, что паспорт — это не предмет роскоши, а предмет необходимости. У нас нет железного занавеса и запрета выезда за рубеж. Соответственно государство не должно на этом зарабатывать, а должно делать такую процедуру максимально комфортной", — заявил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Стоимость восстановления утраченного или испорченного паспорта старого образца будет стоить 2 тысячи рублей. Оформление нового обойдется в 5 тысяч рублей. При оформлении документа с 30 мая также будут требовать сдачу отпечатков пальцев.

#изменения #загранпаспорт #оформление
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