Россия побила свой же рекорд по количеству безаварийных пусков в космос

roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Успешный старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту стал 59-ым безаварийным полетом в космос.

Это максимальный показатель в истории России. Предыдущий рекорд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года, тогда успешно было запущено 58 ракет подряд. СССР же с января 1983 по ноябрь 1984 года смог совершить 185 безаварийных стартов, передает РИА Новости.

Первый пуск в серии успешных полетов состоялся сразу после инцидента с разделением ступеней ракеты "Союз-ФГ" в 2018 году. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли безопасно приземлиться при помощи системы аварийного спасенья.