Многие американцы с COVID-19 стали чувствовать себя хуже после выписки

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Ученые из Michigan Medicine провели исследование и выяснили, что около половины госпитализированных пациентов стали чувствовать себя хуже после выписки. Об этом пишет Daily Mail.

Для исследования ученые изучили данные 300 пациентов в возрасте от 20 до 95 лет, госпитализированных с марта по апрель 2020 года. Около 20% из них не смогли вернуться к самостоятельной жизни. У пациентов были боли и неврологические симптомы.

Около 45% пациентов после выписки теряли подвижность и не могли выполнять привычные действия, например, одеваться. Еще 20% вынужденно переехали к родственникам или в больницу из-за неспособности ухаживать за собой. Авторы исследования указали на важность наблюдения за выписанными гражданами, которые могут страдать от длительных симптомов болезни.