Иммунитет к коронавирусу может сохраняться в организме человека до конца жизни

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Исследование американских ученых показало возможное сохранение иммунитета к воздействиям коронавирусной инфекции на организм.

Об этом стало известно благодаря исследованию, которое показало продолжение существования иммунных клеток в костном мозге людей, переболевших COVID-19 или прошедшим процедуру прививки. Кроме того, специалистам удалось выяснить, что такая функция организма способна сохраняться от года до конца жизни, передает "ИноСМИ".

Исследования были проведены среди людей, которые находились в контакте с коронавирусом примерно год назад. Научные открытия позволят развеять страх о наличии только временного иммунитета к вирусу.