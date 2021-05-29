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Трехдневные выходные ждут жителей России в июне

Общество
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Трехдневные выходные ждут жителей России в июне
pixabay.com  / 

Длительные выходные связаны с празднованием Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня. Соответствующее заявление сделал адвокат Владимир Постанюк.

День России в этом году выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесли на понедельник. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, передает "Российская газета".

"Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесённый с субботы", — пояснил он.

Однако это правило не распространяется на тех, кто работает шестидневную неделю. В таком случае праздник выпадает на рабочую субботу. Для шестидневной рабочей недели выходными станут только 12 и 13 июня.

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