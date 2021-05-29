Юрист Данилов предупредил о риске изъятия квартиры из-за долгов родственников

ФБА «Экономика сегодня» /

Квартиру гражданина могут отобрать или продать с торгов в случае возникновения долгов не только у собственника недвижимости, но и у его родни.

Об этом сообщил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По словам специалиста, существует несколько вариантов развития событий. Одним из них является претендование кредиторов на квартиру гражданина, который умышленно согласился стать владельцем недвижимости родственников для избежания изъятия имущества.

"Это все разные правовые основания для расторжения, но все они ведут к тому, что эта сделка аннулируется, имущество возвращается прежнему владельцу, и уже в обычном порядке на него обращается взыскание. Грубо говоря, его пускают с молотка", — объяснил специалист.

Также недвижимости может лишиться один из супругов. Кредиторы имеют право подать иск в суд для выделения доли из имущества одного из представителей законного брака. В данной ситуации даже не поможет составление брачного договора.