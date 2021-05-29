Вашингтон анонсировал адресные санкции против властей Белоруссии

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США в партнерстве с Евросоюзом создают адресные санкции в отношении главных представителей власти Белоруссии. Об этом стало известно из пресс-релиза офпреда Госдепа Джен Псаки.

Также американская сторона планирует вернуть ранее снятые ограничения в отношении девяти организаций республики. Также ранее о подобных планах заявлял президент США Джо Байден, передает "Царьград".

Кроме того, Вашингтон замораживает действие соглашения с Минском о взаимном использовании воздушного пространства. Благодаря ему американские и белорусские авиакомпании могли совершать перелеты и заходить на посадку на обоюдных территориях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необоснованном давлении США на республику. Запад пытается "раскачать" ситуацию в стране, считает глава республики.