NASA хочет пользоваться «Союзами» в 2022 году бесплатно

wikipedia.org / МО РФ/Е. Смола, А. Моргунов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об отсутствии в бюджете на 2022 год графы о покупке мест в кораблях "Союз".

NASA в следующем году не будет покупать места для астронавтов в российских "Союзах". Ведомство придумало, как сделать это бесплатно. Сотрудник управления напомнил о соглашении, заключенном между Россией и США. Речь идет, по данным телеканала "Царьград", о взаимном обмене местами на американских и российских космических кораблях.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее оценил вероятность использования кораблей Crew Dragon для доставки российских космонавтов на МКС. Этого, по его словам, не планируется.