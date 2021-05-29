Боевые возможности вертолета Ми-28НМ расширят за счет крылатых ракет

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Новейший российский вертолет Ми-28НМ способен нести до четырех дальнобойных крылатых ракет. Его ударные возможности будут равносильны фронтовым бомбардировщикам.

Использование крылатых ракет позволит значительно расширить боевые возможности Ми-28НМ. Повысится высокоточное поражение командных пунктов противника, складов оружия и других военных объектов. Ми-28НМ станет первым вертолетом в мире, оснащенным крылатыми ракетами такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, передает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Производством вертолетов Ми-28НМ занимается завод "Роствертол", входящий в "Вертолеты России". Отличительной чертой боевой машины является шарообразный обтекатель радиолокационной станции, установленный сразу под винтом.