Вашингтон заморозил взаимное использование воздушного пространства с Минском

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США приостановили действие соглашения с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Известно, что подобное решение связано с инцидентом с лайнером Ryanair. Самолет совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о наличии бомбы на борту.

"США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года", — заявила Псаки.

Ранее США совместно с Евросоюзом анонсировали введение санкций против Белоруссии. Ограничения коснутся главных представителей государственных властей республики. Также Белый дом намерен вновь вернуть силу ранее отмененные санкциям против девяти белорусских предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял о повышенном давлении американской стороны на республику. По его словам, западные агрессоры неоднократно пытались и продолжают "раскачивать" ситуацию в стране до уровня августовских инцидентов.