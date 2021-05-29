Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вашингтон заморозил взаимное использование воздушного пространства с Минском

Политика
96

Вашингтон заморозил взаимное использование воздушного пространства с Минском
Федеральное агентство новостей  / 

США приостановили действие соглашения с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Известно, что подобное решение связано с инцидентом с лайнером Ryanair. Самолет совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о наличии бомбы на борту.

"США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года", — заявила Псаки.

Ранее США совместно с Евросоюзом анонсировали введение санкций против Белоруссии. Ограничения коснутся главных представителей государственных властей республики. Также Белый дом намерен вновь вернуть силу ранее отмененные санкциям против девяти белорусских предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял о повышенном давлении американской стороны на республику. По его словам, западные агрессоры неоднократно пытались и продолжают "раскачивать" ситуацию в стране до уровня августовских инцидентов.

#сша #минск #белоруссия #вашингтон #белый дом
Вашингтон анонсировал адресные санкции против властей Белоруссии
Вашингтон анонсировал адресные санкции против властей Белоруссии
Политика
04:58 | 29 мая
NASA хочет пользоваться "Союзами" в 2022 году бесплатно
NASA хочет пользоваться "Союзами" в 2022 году бесплатно
Технологии
04:46 | 29 мая
Боевые возможности вертолета Ми-28НМ расширят за счет крылатых ракет
Боевые возможности вертолета Ми-28НМ расширят за счет крылатых ракет
Армия
04:25 | 29 мая