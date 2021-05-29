Киевский политолог Золотарев предупредил Украину о грядущей катастрофе

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Украину в любой момент может настичь катастрофа, в результате которой в стране установятся тотальная нищета, беззаконие и анархия. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

Политика президента Украины Владимира Зеленского ведет государство к деиндустриализации и переписыванию исторической памяти, разделяющей общество на "правильных" и "неправильных". Незалежная становится все ближе и ближе к странам "третьего мира".

"Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти", — заключил Золотарев в эфире YouTube-канала UkrLife.

Политики уже неоднократно высказывались о бедственном положении Украины. Жители страны также раскритиковали Зеленского после его пресс-конференции, на которой президент внятно не ответил ни на один вопрос.