Sina: российские бомбардировщики Ту-22МЗ стали «головной болью» для НАТО

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Эксперты издания Sina расценили отправку российских бомбардировщиков Ту-22МЗ, как возможную опасность для НАТО. Данные выводы были сделаны из характеристик самолета.

Дальность полета и его радиус поражения целей может держать под контролем все Средиземноморье, что делает Ту-22МЗ настоящей "головной болью" для НАТО, считают авторы.

Бомбардировщики Ту-22МЗ, в случае необходимости, способны нести на себе ракеты дальнего следования Х-22, которые могут стать практически идеальным оружием для проведений операций в море, приводит перевод статьи "ПолитРоссия". Китайские аналитики уверены, что Россия не позволяет приблизиться к своим границам армии США и Японии как раз благодаря Ту-22МЗ.