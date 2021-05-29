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Байден снова оговорился и добавил лишнюю тысячу лет в речи о Китае

Политика
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Байден снова оговорился и добавил лишнюю тысячу лет в речи о Китае
Global Look Press  / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Пекин считает, что может "обладать Вашингтоном до 3035 года". С такими словами выступил президент США Джо Байден перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

Байден заявил, что в современных реалиях идет усиленное противостояние демократий и автократий. После некоторых слов он переключился на тему Китая и подчеркнул, что является "лидером" по проведенному времени с главой КНР Си Цзиньпином среди президентов всех государства мира. Несмотря на подобное "достижение", Байден вновь оговорился в речи о Китае.

"Си Цзиньпин твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", — отметил американский лидер.

Как сообщили на телеканале Fox News, Байден, вероятно, перепутал "3035" с "2035", когда говорил о годовом промежутке. На данный момент администрация Белого дома оставила без комментариев слова президента.

#сша #байден #китай
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