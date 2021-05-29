Американский аналог Су-57 провалил учения США на Аляске

yatsenyuk.org.ua / Пресс-служба Арсения Яценюка

Модернизированные истребители четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle не оправдали надежд США. Об этом свидетельствуют результаты военных учений, прошедших на Аляске.

Истребители поступили на вооружение американских ВВС всего несколько месяцев назад. Они создавались в качестве "тяжелого убийцы" и часто сравнивались с российскими истребителями пятого поколения Су-57, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на Popular Mechanics.

Во время военных учений американская боевая машина смогла нанести урон всего нескольким противникам, после чего сама была сбита. F-15EX должен был прийти на замену F-15CS. Новый истребитель получил модернизированный радар, электронику и систему радиоэлектронной борьбы. Однако нехватка стелс-технологий сделала самолет уязвимым и не конкурентоспособным.