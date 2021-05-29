Покупателям лекарств дали рекомендации по распознаванию «пустышек»

Врачи часто проводят серьезные клинические исследования, чтобы определить, работает лекарство или нет. Самостоятельно распознать "пустышку" сложно.
Несколько способов определения неэффективных препаратов предложил медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али. В первую очередь он посоветовал получить консультацию у квалифицированного специалиста.
"Первый и самый простой — это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на прием, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн", — подчеркнул эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Еще один способ — самостоятельно изучить клинические исследования с описанием различных препаратов и их эффективности. Найти такие материалы, как отметил медик, можно на специализированных сайтах.