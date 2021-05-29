Мытье машины на дачном участке может обернуться для водителя штрафом

/ пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Поездка за город может обернуться для водителя неожиданными штрафами. В какие неприятные ситуации могут попасть автомобилисты, рассказал специалист Илья Пименов.

Водителя могут оштрафовать за состав аптечки, который не соответствует требованиям Минздрава. Если в ней нет двух медицинских масок или рулонных пластырей, то придется заплатить 500 рублей, передает "За рулем".

Если водитель вышел из машины ночью за городом и не надел светоотражающий жилет, то оплошность обойдется в 500 рублей штрафа. При перевозке длинномеров отсутствие знака "Крупногабаритный груз" тоже может грозить наказанием. Если перевозить детей без специального кресла или устройства, полагается штраф в 3 тысячи рублей.

За привычку высовывать ноги из окна в жаркую погоду придется отдать 1 тысячу рублей, а за перевозку животных на коленях или на задней полке салона — 500 рублей. На дачных участках мытье машины с шампунем или другой автохимией может обернуться штрафом от 1 до 2 тысяч рублей, а если брать воду из общего колодца или пруда — до 5 тысяч рублей.