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Перечислены способы проверки купюр на подлинность в домашних условиях

Экономика
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Перечислены способы проверки купюр на подлинность в домашних условиях
pixabay.com  / 

Люди могут самостоятельно оценить подлинность денежной купюры. Как сделать это в домашних условиях, рассказал вице-президент QBF Максим Федоров.

Дома, по словам Федорова, можно распознать только грубую подделку. На купюре в этом случае могут отсутствовать наиболее заметные элементы денежного знака. Самый простой способ узнать об этом — сравнить ее с подлинными банкнотами. Проверять нужно изменения цветовой гаммы под разными углами поворота купюры, а также водяные знаки и микротекст.

Другой способ — воспользоваться инструментом, разработанным Центробанком. Речь идет, по данным агентства "Прайм", о специальном мобильном приложении "Банкноты Банка России".

#купюры #деньги #подделка
Перечислены способы проверки купюр на подлинность в домашних условиях
Перечислены способы проверки купюр на подлинность в домашних условиях
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