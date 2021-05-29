Сын Байдена употреблял наркотики вместе с экс-мэром Вашингтона

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Сын американского лидера Джо Байдена Хантер рассказал, как "курил крэк" вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Экспертам удалось прослушать запись телефонного звонка.

Байден-младший во время телефонного разговора с другом заявил, что наркотические средства он начал употреблять будучи на втором курсе Джорджтуанского университета. Аудиозапись беседы оказалась в распоряжении Daily Mail.

"Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри", — признался Хантер Байден.

Запись была сделана в 2019 году. Однако новая информация противоречит утверждению мужчины о том, что его в подростковом возрасте отпугнул арест за хранение кокаина. Кроме того, пару лет назад Хантера Байдена задержали правоохранительные органы за хранение синтетических препаратов. Тогда он всячески отрицал выдвигаемые ему обвинения.