Президенты России и Белоруссии завершили рабочую встречу в Сочи

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Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи затронули ряд важных вопросов. Их переговоры закончились поздно вечером.

Главы стран обсудили тему последних дней — экстренную посадку воздушного судна Ryanair, следовавшего из Греции в Литву, в международном аэропорту Минска. Также стороны сошлись во мнении, что не стоит торопиться с интеграцией в Союзном государстве. Процесс перехода должен быть плавным, учитывая интересы всех сторон, передает интернет портал "Царьград".

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко надеялся обсудить возможное возвращение авиасообщения с Россией. На данный момент нет информации, как был решен данный вопрос.