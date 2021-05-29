Французы назвали безумием план Киева по вступлению в НАТО

Новостное агентство «Харьков». /

Жители Франции отреагировали на недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о вступлении в НАТО. План Киева французы назвали безумием.

Кулеба ранее заявил, что процесс вступления Украины в НАТО следует ускорить. Его словам процитировала газета Le Figaro. Читатели в своих комментариях порекомендовали Киеву отказаться от этой безумной затеи, чтобы избежать войны с Россией.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому французы, по данным телеканала "Царьград", напомнили, что членство этой страны в НАТО невозможно. Киев не решил серьезные территориальные вопросы, а без этого в Альянс не примут.

"До этого актера не доходит?" — поинтересовался один из читателей.

В середине июня в Брюсселе должен пройти саммит НАТО. Представителей Киева на него не пригласили.