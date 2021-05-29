Космический мусор проделал небольшую дыру в канадском манипуляторе на МКС

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Канадский дистанционный манипулятор на МКС пострадал от столкновения с космическим мусором.

Об инциденте сообщило Канадское космическое агентство (CSA). Мусор проделал небольшую дыру в манипуляторе. На его работу это не повлияло.

"Попадание было замечено недавно во время плановой проверки манипулятора Canadarm2 12 мая. Эксперты CSA и NASA вместе сделали подробные снимки места попадания и оценили воздействие на одну из сегментов стрелы Canadarm2", — сказано в сообщении пресс-службы агентства.

Манипулятор используется для замены оборудования, перемещения грузов и астронавтов. Управлять им можно, по данным телеканала "360", на МКС или с Земли.