Байден обнародовал проект американского бюджета на 2022 год

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Окончательная сумма расходов бюджета США на 2022 год выросла до 6 трлн по сравнению с первоначальными 1,52 трлн долларов.

Около 4,17 трлн долларов власти США планируют выручить за счет роста налогов. Доходы предполагаются за счет увеличения налогового обложения богатой части американского населения.

На нужды Пентагона президент США Джо Байден попросил выделить примерно 753 млрд долларов. По данным СМИ, главной целью таких затрат является отражение "угрозы" со стороны Китая и России.

Еще 131 млн власти планируют потратить на "борьбу с внутренней угрозой". Такой пункт в бюджете появился после событий в Капитолии в начале этого года.