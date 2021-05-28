Участники ЧМ по хоккею намерены снять свои флаги в поддержку Белоруссии

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Хоккейные команды из некоторых стран решили проявить солидарность с Белоруссией и снять свои государственные флаги после инцидента в Риге на чемпионате мира.

Латвийские чиновники после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске заменили национальный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует местная оппозиция. Иностранные спортсмены возмущены действиями мэра Риги, сообщили в Федерации хоккея Латвии, передает "Царьград".

Руководство столицы Латвии также заменило государственный флаг на посольстве Белоруссии. В связи с этим Минск выслал из страны латвийское диппредставительство в полном составе.