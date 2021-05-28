Приземление немецкого самолета Cessna в Москве назвали спецоперацией Горбачева

Global Look Press / Viktor Chernov

Немецкий пилот Матиас Руст на самолете Cessna приземлился в Москве 34 года назад. Эксперты считают, что экс-генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев намеренно спланировал этот инцидент.

По мнению военного обозревателя Александра Жилина, Горбачев на высшем уровне распорядился не препятствовать полету немецкого самолета. Эксперт уверен, что этим шагом было начата ликвидация вооруженных сил как государственного института.

"Для того, чтобы этот парень удачно сел на Красную площадь (или, как потом сказали, "на фуражку министру обороны"), срезали троллейбусные провода по курсу, чтобы ничего не мешало этому мальчику совершить эту провокацию", – отметил Жилин в интервью "ПолитРоссии".

Кроме того, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что советские военнослужащие могли в любой момент сбить "Цессну". Однако не сделали этого, так как не было приказа "сверху".