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Российские историки попытались разрушить главный миф Ледового побоища

Общество
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Российские историки попытались разрушить главный миф Ледового побоища
Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»  / 

Битва на Чудском озере, которая также известная как Ледовое побоище, на самом деле происходила не на льду, а на берегу. Об этом открытии заявили историки РВИО.

Русское войско под командованием Александра Невского противостояло рыцарям Ливонского ордена на берегу Чудского озера, а не на его льду. Об этом заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков, передает сайт 360tv.ru.

Ученый обратил внимание, что битва произошла в апреле — лед уже подтаял, а у берега был частично подмыт, поэтому сражаться на воде было опасно. Кроме того, исследователи обнаружили Вороний камень. Согласно легендам, с него русским войском командовал князь Александр Невский.

Утверждается, что в начале XX века камень взорвали из-за того что он преграждал морской судоходный маршрут. Участникам предыдущего этапа экспедиции удалось обнаружить его обломки.

#ледовое побоище #чудское озеро
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