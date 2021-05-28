Движение по Босфору было заморожено после аварии с нефтяным танкером

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Авария с танкером RAVA, который перевозил нефть, стала причиной остановки движения по Босфорскому проливу в районе Стамбула. Об этом сообщил телеканал NTV.

Корабль стал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей. Это случилось по причине неисправности рулевого управления и последующей потери управления.

На месте ЧП уже работают буксиры береговой охраны. Судна смогли остановить аварийный корабль за 300 метров до берега.

Движение по проливу было перекрыто в обе стороны. По сообщениям властей Стамбула, в ходе происшествия пострадавших и вреда для окружащей среды не обнаружено.