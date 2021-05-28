Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве

gov.spb.ru / Пресс-служба КРТИ

Показатель погибших в дорожной аварии по вине нетрезвых водителей сократился в Москве на 53% в январе–апреле 2021 года по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По словам ведомства, ответственность водителей могла бы спасти гораздо больше невинных жизней, сообщает агентство "Москва".

"Только в этом году девять человек (в 2020 году — 19) могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих", — указано в сообщении.

При этом в организации напомнили, что садится за руль в нетрезвом виде недопустимо, поскольку это опасно и для водителя, и для окружающих людей. В таком случае можно воспользоваться услугами такси или общественного транспорта.