Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака

Общество
87

Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака
pixabay.com  / 

Пластиковая посуда способна спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Это связано с содержанием вредных веществ, которые попадают в пищу, а в дальнейшем и в организм.

Риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний увеличивается при использовании посуды из пластика. Содержащиеся в ней вредные вещества проникают в пищу, особенно влиянию подвержены жиросодержащие продукты. Об этом рассказала радио "Говорит Москва" профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Специалист объяснила, что данное явление можно наблюдать при покупке корейской моркови в пластиковом контейнере, передает телеканал "360". Тара начинает приобретать оранжевый цвет, что говорит о взаимном проникновении веществ продукта и посуды из пластика.

#рак #гончарова #платиковаяпосудда
Движение по Босфору было заморожено после аварии с нефтяным танкером
Движение по Босфору было заморожено после аварии с нефтяным танкером
Происшествия
22:54 | 28 мая
Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве
Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве
Общество
22:36 | 28 мая
Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака
Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака
Общество
22:14 | 28 мая