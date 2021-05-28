Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака

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Пластиковая посуда способна спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Это связано с содержанием вредных веществ, которые попадают в пищу, а в дальнейшем и в организм.

Риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний увеличивается при использовании посуды из пластика. Содержащиеся в ней вредные вещества проникают в пищу, особенно влиянию подвержены жиросодержащие продукты. Об этом рассказала радио "Говорит Москва" профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Специалист объяснила, что данное явление можно наблюдать при покупке корейской моркови в пластиковом контейнере, передает телеканал "360". Тара начинает приобретать оранжевый цвет, что говорит о взаимном проникновении веществ продукта и посуды из пластика.